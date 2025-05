Premi: Orsolini e Pruzzo alla 10/a edizione del ‘Cesarini’

agenzia

L'evento in programma martedì a Civitanova Marche

ROMA, 25 MAG – L’attaccante del Bologna Riccardo Orsolini è tra gli ospiti annunciati per la decima edizione del premio ‘Renato Cesarini’, in programma martedì prossimo a Civitanova Marche (Macerata). Tra gli ospiti d’onore l’ambasciatore in Italia del Principato di Monaco, Anne Eastwood, il presidente della Lazio, Claudio Lotito, l’ex presidente della Roma, Rosella Sensi, campioni del passato come Roberto Pruzzo, Sebastiano Rossi e Franco Causio, gli allenatori Fabrizio Castori, Giuseppe Iachini e Serse Cosmi, Massimo Briaschi. Il programma prevede dalle 15 al teatro Rossini lo spettacolo ‘Zona Cesarini. Il calcio, la vita’ di Luca Pagliari seguito dal talk show presentato da Luigi Brecciaroli e condotto da Marco Lollobrigida, Simona Rolandi, Marina Presello e Massimiliano Nebuloni. Alle 20.30, all’Eurosuole Forum, cena di gala dove sarà premiato il calciatore autore del gol all’ultimo minuto del campionato di serie A. “Le Marche sono uno snodo centrale nella geografia del Made in Italy ed è importante che le nostre eccellenze, di ogni settore, facciano squadra per essere ambasciatori di questa peculiarità che ci contraddistingue e ci rende attrattivi commercialmente e turisticamente”, commenta il presidente Regione Marche, Francesco Acquaroli.

