Premier: altro colpo Manchester United, ecco Yoro

agenzia

Il difensore francese arriva per 50 milioni più bonus

ROMA, 19 LUG – Nuovo colpo di mercato del Manchester United. Dopo Zirkzee altro maxi acquisto dei Red Devils, questa volta in difesa con Leny Yoro “Il Manchester United è lieto di confermare che Leny Yoro si è unito al club, previa registrazione. Il difensore francese – scrive il club inglese – ha firmato un contratto fino a giugno 2029, con la possibilità di prorogare per un altro anno”. Il giocatore arriva dal Lille per 50 milioni di euro più bonus.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA