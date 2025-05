Premier: Arsenal vince, secondo posto e pass Champions sicuri

agenzia

Gli addii di Vardy al Leicester e dell'Everton a Goodison Park

ROMA, 18 MAG – L’Arsenal si è assicurato il secondo posto in Premier League, per la terza stagione consecutiva, e il pass per la Champions League battendo 1-0 il Newcastle, terzo in classifica, in un incontro della 377a giornata di campionato. La squadra di Mikel Arteta ha raggiunto quota 71 punti e non può più essere raggiunta, mentre il Newcastle non ha la certezza di entrare nella Top 5, dato che ha gli stessi punti, 66, del Chelsea e dell’Aston Villa e uno solo in più del Manchester City (che ha una gara in più da disputare) e del Nottingham. A decidere il match all’Emirates Stadium è stato Declan Rice, con un potente tiro da fuori area al 10′ della ripresa, su passaggio di Martin Odegaard. Nella altre partite odierne, il Nottingham Forest ha battuto 2-1 il West Ham e domenica prossima potrà puntare ad un posto in Champions affrontando il Chelsea di Enzo Maresca. L’Everton ha giocato, e vinto, la sua ultima partita nello storico impianto di Goodison Park, dove gioca dal 1892. In estate si trasferirà nell’impianto nuovo di zecca realizzato a pochi chilometri di distanza, mentre a Goodison Park andrà a giocare la squadra femminile. Un altro addio odierno è stato quello di Jamie Vardy, che ha giocato la sua 500/a e ultima partita col Leicester segnando il 200/o gol, all’Ipswich. L’attaccante 38enne ha festeggiato davanti alla folla in delirio e i compagni di squadra gli hanno reso omaggio mentre lasciava il campo nel finale della ripresa, mentre i tifosi cantavano “C’è solo un Jamie Vardy”.

