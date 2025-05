Premier: caviglia ok, Haaland torna ad allenarsi col City

agenzia

Il norvegese ha recuperato dopo l'infortunio di un mese fa

ROMA, 30 APR – L’attaccante del Manchester City Erling Haaland è tornato ad allenarsi a pieno regime dopo un mese dall’infortunio alla caviglia subito nei quarti di finale di Fa Cup contro il Bournemouth, il 30 marzo scorso. Il norvegese ha seguito un programma di allenamento individuale durante la convalescenza ma ora è pronto per rientrare, anche se la decisione spetta all’allenatore, Pep Guardiola, che potrebbe dire qualcosa in merito domani, alla vigilia della partita di Premier League contro i Wolves. La questione riguarda anche l’Italia, che deve affrontare la Norvegia a inizio giugno nelle qualificazioni ai Mondiali 2026. All’allenamento odierno del City ha preso parte anche Rodri, assente da settembre per un grave infortunio al ginocchio ma è difficile che possa aiutare appieno la squadra nelle ultime quattro partite di campionato e nella finale di Fa Cup. Secondo alcune fonti, potrebbe essere disponibile al Mondiale per club che inizia a metà giugno.

