Premier: City ancora in panne, solo 1-1 con l’Everton

agenzia

Haaland sbaglia un rigore, la squadra di Guardiola non vince più

ROMA, 26 DIC – Erling Haaland sbaglia il rigore del possibile 2-1 e il Manchester City nemmeno in casa contro l’Everton riesce ad uscire dalle sabbie mobili della sua crisi. Nel primo match del boxing day in Premier League, la squadra di Pep Guardiola è così fermata sull’1-1, frutto delle reto segnate nel primo tempo da Bernardo Silva al 14′ e da Iliman Ndiaye al 36′, ma nel finale di gara la squadra di Liverpool ha anche sfiorato in più di un’occasione il gol del vantaggio. Il City ha vinto solo una delle ultime nove partite di campionato e al termine della giornata rischia di trovarsi fuori non solo dalla Champions, ma proprio dalla zona Europa, occupando al momento il sesto posto.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA