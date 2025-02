Premier: domani il derby di Liverpool, Slot ‘sarà una battaglia’

agenzia

L'olandese, cambiare registro dopo inaccettabile ko in Fa Cup

ROMA, 11 FEB – “Un uomo saggio che una volta mi disse ‘Non c’è niente di buono nel perdere una partita di calcio’, e sono completamente d’accordo”. Lo ha detto tra il serio e il faceto il manager del Liverpool, Arne Slot, alla vigilia del derby di Premier League con l’Everton, che segue l’inattesa eliminazione dalla Coppa d’Inghilterra per mano del Plymouth, ultimo nella classifica di Premiership. “E’ stata una sconfitta “inaccettabile”, ha commentato il tecnico olandese e “domani dobbiamo mostrare un lato diverso di noi, perché l’altro ieri non è stato solo il risultato ad essere negativo, ma anche la prestazione è stata lontana dai nostri standard”. L’Everton è sedicesimo in classifica ma sotto la nuova guida di David Moyes ha vinto le ultime tre partite e, oltretutto, avrà l’ulteriore stimolo di giocare per l’ultima volta il sentitissimo derby della Mersey a Goodison Park, lo storico impianto che lascerà a fine stagione per trasferirsi al ‘Bramley-Moore Dock’ impianto da quasi 53mila posti sul lungomare di Liverpool. “Sarà un’atmosfera fantastica – ha sottolineato Slot – e dobbiamo prepararci ad una battaglia. Devi essere mentalmente molto forte per resistere a tutta la carica emotiva dei tifosi e devi comunque concentrarti su ciò che devi fare”. Il Liverpool ha sei punti di vantaggio sull’Arsenal, secondo in classifica, e vincendo domani li porterebbe a nove, a parità di partite giocate.

