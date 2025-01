Premier: Gabriel Jesus sarà operato, l’Arsenal cerca attaccanti

agenzia

Problema al crociato per il brasiliano, stagione finita

ROMA, 14 GEN – Lesione del crociato del ginocchio sinistro e operazione obbligata. Questo il verdetto dei test medici per l’attaccante dell’Arsenal Gabriel Jesus, che rischia di aver chiuso la sua stagione dopo l’inortunio subito domenica scorsa in Fa Cup contro il Manchester United. “Gabby verrà operato nei prossimi giorni e inizierà presto il suo programma di recupero e riabilitazione”, ha reso noto l’Arsenal che, vista la prolungata assenza dell’inglese Bukayo Saka anche lui operato ad un ginocchio, dovrà cercare rinforzi in questa finestra di mercato. “Stiamo cercando attivamente dal primo giorno di migliorare la squadra” ha detto l’allenatore, Mikel Arteta, che èrima di avere notizie di Jesus si era detto “molto preoccupato” per le sue condizioni.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA