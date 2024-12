Premier: il Chelsea cade in casa, il Fulham rimonta e vince 2-1

agenzia

ROMA, 26 DIC – Con due gol negli ultimi dieci minuti, il Fulham ha battuto 2-1 il Chelsea a Stamford Bridge in una delle partite del Boxing Day in Premier League, interrompendo dopo 12 giornate la striscia di imbattibilità della squadra di Enzo Maresca. Ad andare in vantaggio già al 16′ erano stati i Blues, con la 12/a rete stagionale di Cole Palmer, ma il raddoppio non è arrivato. Il tecnico ospite, il portoghese Marco Silva, ha azzeccato i cambi, inserendo da metà ripresa Harry Wilson e Rodrigo Muniz che hanno firmato la prima vittoria in trasferta del Fulham nel derby di Londra Ovest dal 1979. La sconfitta del Chelsea lascia via libera al Liverpool – che ospiterà più tardi il Leicester, ed ha anche una partita da recuperare -, che ha già ora quattro punti di vantaggio sui londinesi. Al terzo posto in classifica si è portato momentaneamente, scavalcando l’Arsenal che giocherà domani, il Nottingham Forest grazie al successo per 1-0 contro un Tottenham sempre più in difficoltà e reduce dal 6-3 subito dai Reds. Una piccola vendetta per il manager del Forest, Nuno Espirito Santo, che venne cacciato dagli Spurs nel 2021 dopo 17 partite giocate sotto il suo comando. Un rischio che ora corre il collega Ange Postecoglou, col Tottenham solo 11/o in classifica. Non è cominciata bene l’avventura di Ivan Juric sulla panchina del Southampton ultimo in classifica. I Saints sono stati sconfitti 1-0 in casa dal West Ham, che ha gli stessi punti del Tottenham ma occupa il 13/o posto. Continua intanto la scalata in classifica del Newcastle, che ha sconfitto 3-0 l’Aston Villa ridotto in 10 uomini da metà del primo tempo. Con la terza vittoria consecutiva, la squadra di Alessandro Tonali è ora quinta in coabitazione col Bournemouth, un punto avanti al Manchester City.

