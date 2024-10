Premier: il Liverpool resta in vetta ma si fa male Alisson

agenzia

Gol di Diogo Jota per 1-0 al Palace, Slot "sofferto alla fine"

ROMA, 05 OTT – Il Liverpool allunga la sua serie positiva in Premier League – sei vittorie e una sola sconfitta, col Nottingham a metà settembre -, garantendosi il primato in classifica prima della sosta per le nazionali grazie al successo per 1-0 sul Crystal Palace. Contro una rivale non irresistibile, e senza brillare nel gioco, i Reds hanno sfruttato la rete in avvio di gara di Diogo Jota per regalare altri tre punti ad Arne Slot, che è il primo allenatore del Liverpool a vincere otto delle prime nove partite alla guida della squadra. Slot non però apparso troppo soddisfatto della prestazione dei suoi, che nel finale hanno rischiato di subire il pareggio, e si trova anche ad affrontare una prossima assenza di Alisson, uscito anzitempo dal campo per un infortunio muscolare. Assente in panchina il secondo portiere Kelleher, ha fatto il suo esordio il nazionale ceco Vitezslav Jaros, chiamato ad un paio di interventi decisivi nel finale di gara. “Avremmo dovuto chiudere prima con una partita che abbiamo dominato – ha detto Slot -. Se segni il secondo gol, li spezzi mentalmente, mentre invece con l’1-0 anche i loro tifosi hanno continuato a credere nel pareggio. È comunque positivo aver vinto queste partite e ora tocca a noi confermarci in quelle impegnative che ci aspettano. Purtroppo Ali non sarà con noi, temo”, ha aggiunto il tecnico, facendo riferimento ai prossimi match di campionato, con Chelsea, Arsenal, Aston Villa e Manchester City.

