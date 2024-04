Premier: il Tottenham pareggia col West Ham e resta quinto

agenzia

Solo 1-1 al London Stadium, anche il Newcastle spreca occasione

ROMA, 02 APR – Il Tottenham ha mancato l’occasione di entrare tra le prime quattro della Premier League, pareggiando 1-1 in casa del West Ham in un incontro della 30/a giornata di Premier League, in cui sono finite con lo stesso risultato anche le partite Newcastle-Everton e Burnley-Wolverhampton. Gli Spurs sono andati in vantaggio dopo soli cinque minuti al London Stadium con Johnson ma i padroni di casa hanno pareggiato 14 minuti dopo quando Kurt Zouma ha deviato in rete su calcio d’angolo. Ora il Tottenham è a due punti dall’Aston Villa, quarto, ed ha nove lunghezze di vantaggio sul Manchester United, sesto, che riceve domani il Chelsea. A Newcastle, lo svedese Alexander Isak ha segnato la sua 19/a rete stagionale e la quinta consecutiva al St James’ Park ma i tre punti per la squadra di casa sono sfumati quando Calvert-Lewin ha pareggiato su rigore a 5′ dal fischio finale. L’Everton ha stabilito intanto il proprio nuovo record di 13 partite consecutive senza vittorie in Premier League, lasciando ancora a rischio i suoi 70 anni di permanenza nella massima serie inglese. I Toffees hanno quattro punti di distacco dalla zona retrocessione, ma su di loro incombe la minaccia di una seconda detrazione di punti per violazioni delle regole finanziarie.

