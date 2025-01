Premier: il West Ham esonera Lopetegui, Potter verso la panchina

agenzia

Spagnolo via dopo 6 mesi, "risultati non in linea con ambizioni"

ROMA, 08 GEN – Il West Ham annunciato di aver esonerato l’allenatore spagnolo Julen Lopetegui, ufficializzando quanto era da qualche giorno dato per certo negli ambienti di Premier League dopo le ultime due sconfitte – 0-5 col Liverpool e 1-4 col Manchester United – e la squadra relegata al 14/o posto. “La prima metà della stagione non è stata in linea con le ambizioni del club”, si afferma nell’annuncio pubblicato sui canali web e social degli Hammers. Lopetegui, 58 anni, era stato ingaggiato lo scorso maggio al posto dell’inglese David Moyes e ha guidato la squadra per una ventina di partite, con un bilancio negativo tra vittorie, solo 6 in campionato, e sconfitte. Il club ha speso 125 milioni di sterline, quasi 150 milioni di euro, sul mercato, mettendogli a disposizione tre gli altri Max Kilman, Crysencio Summerville e Niclas Fullkrug, l’attaccante tedesco che non ha trovato molto spazio e vorrebbe lasciare l’Inghilterra in questa finestra invernale. Le scelte sulla squadra saranno però ora del nuovo manager, che dovrebbe essere l’ex allenatore del Brighton e del Chelsea Graham Potter. Secondo alcuni media, il West Ham avrebbe contattato anche Paulo Fonseca, da poco allontanato dal Milan, e l’ex del Paris Saint Germain Christophe Galtier, che ora allena in Qatar, ma Potter – che è fermo dall’aprile 2023 quando fu esonerato dai Blues – sembra il favorito numero 1.

