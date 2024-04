Premier League: big match Man City-Arsenal finisce senza reti

agenzia

ll Liverpool batte il Brighton e rimane primo in classifica

MANCHESTER, 31 MAR – Poche emozioni e nessun gol nel big match di oggi in Premier League fra Manchester City e Arsenal, uno 0-0 che alla fine non accontenta i due tecnici Pep Guardiola e Mikel Arteta e i tifosi di Citizens e Gunners. Soprattutto, non serve per accorciare le distanze dal Liverpool, che oggi ha battuto 2-1 il Brighton di Roberto De Zerbi, grazie a i gol di Salah (centro n.22 in stagione per lui) e Luis Diaz. Ma ad andare in vantaggio, dopo appena 85 secondi di gioco, erano stati i ‘gabbiani’, con Welbeck. Così il Liverpool ha mantenuto la propria imbattibilità casalinga che dura da 27 partite, e ora è primo in classifica a quota 67 punti, mentre l’Arsenal resta secondo con 65 punti e il City insegue in terza posizione, con 64.

