Premier League: Ed Sheeran diventa azionista dell’Ipswich Town

La pop star acquista una quota dell'1,4 del club neopromosso

ROMA, 15 AGO – La pop star Ed Sheeran ha acquisito una partecipazione di minoranza in Ipswich Town. Lo ha annunciato lo stesso club promosso in Premier League. Il cantautore inglese di 33 anni, sempre tifoso dell’Ipswich, ha preso una quota dell’1,4% nel club, dopo essere stato sponsor della maglia delle sue squadre maschili e femminili dal 2021. “Sono molto felice di aver acquisito una piccola percentuale della squadra di calcio della mia città natale, ha detto Sheeran. È il sogno di ogni tifoso di calcio di essere proprietario della squadra che sostiene”, ha detto. Ed Sheeran non potrà però entrare nel consiglio di amministrazione della società, essendo la sua partecipazione solo un investimento passivo e minoritario. Ipswich Town, che ritrova i campi della Premier League dopo 22 anni di assenza, inizierà la propria stagione sabato alle 13:30 ospitando il Liverpool, terzo in Premier l’anno scorso.

