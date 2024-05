Premier League: il City batte il Fulham e si avvicina al titolo

agenzia

La squadra di Guardiola è a +2 sull'Arsenal

ROMA, 11 MAG – “La vittoria della Premier League è nelle nostre mani”: lo ha detto l’allenatore del Manchester City, Pep Guardiola, dopo il 4-0 rifilato al Fulham che ha riportato i “citizens” in cima alla classifica a + 2 sull’Arsenal. I Gunners, infatti, domenica giocheranno contro il Manchester United per la penultima partita di Premier e saranno costretti a vincere. Ma anche in caso di vittoria dell’Arsenal, il Manchester City avrà comunque l’opportunità di tornare in vetta in quanto martedì dovrà giocare una gara di recupero contro il Tottenham. “Il destino è nelle nostre mani”, ha detto Guardiola. Per i Citizens sarebbe il quarto titolo consecutivo. “Nell’ultima partita della stagione contro il West Ham il destino è nelle nostre mani ed è quello che vogliamo. Sarà difficile, ma siamo pronti per la sfida”, conclude l’allenatore spagnolo.

