Premier League: Newcastle, terminata la squalifica di Tonali

agenzia

Dopo stop di 10 mesi per scommesse. "Convocabile" dal 28 agosto

ROMA, 15 AGO – Sandro Tonali potrà tornare in campo con il Newcastle il prossimo 28 agosto in Premier League. La squalifica dell’ex giocatore del Milan legata alle scommesse terminerà il 27 di agosto. “Possiamo annunciare che Sandro Tonali tornerà in squadra mercoledì 28 agosto dopo la conclusione della squalifica di dieci mesi dal calcio agonistico”, scrive il Newcastle sui propri profili social. La prima partita “disponibile” è in calendario il primo settembre per la terza giornata di Premier League.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA