Premier League: Vardy è tornato, provoca i tifosi del Tottenham

Punta del Leicester dal campo: "Voi non avete vinto mai nulla"

ROMA, 20 AGO – Jamie Vardy torna in Premier League con il suo Leicester e torna a far parlare di sé. L’attaccante della squadra, appena promossa nella massima serie ma otto anni fa vincitrice del campionato proprio grazie ai suoi gol, ha polemizzato con i tifosi del Tottenham al momento della sua sostituzione nell’incontro disputato ieri. Vardy, mentre stava uscendo dal campo, ha replicato ai tifosi che lo avevano beccando. Ha indicato sulla propria maglietta l’effigie del Premier vinta dal Leicester nel 2016 dicendo: “Noi ne abbiamo vinta una, voi nessuna”. A quel punto anche i giocatori dei Blues se la sono presa con lui ma Vardy è andato in panchina senza degnarli di una risposta e mandandoli a quel paese. Il Tottenham ha vinto due campionati inglesi nelle stagioni 1950/51 e 1960/1961 ma la Premier League, cos’ com’è oggi, è nata soltanto nel 1992.

