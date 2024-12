Premier: Liverpool senza freni, 6-3 al Tottenham

agenzia

Pareggia il Chelsea e i Reds allungano in testa, altro ko United

ROMA, 22 DIC – Se il Manchester City non esce dalla crisi, il Liverpool non molla la presa sulla Premier League e oggi ha dato una nuova prova di forza andando a vincere 6-3 in casa del Tottenham nella 17/a giornata di campionato. Il pareggio del Chelsea, 0-0 in trasferta con l’Everton, permette ai Reds di allungare in classifica al primo posto, con quattro punti di vantaggio, e una partita da recuperare, sugli stessi Blues. Crolla il Manchester United di Amorim, che subisce un’umiliante sconfitta casalinga per 3-0 ad opera del Bournemouth. Il Liverpool preso in mano da Arne Slot ha vinto 21 partite su 25 giocate su tutti i fronti e la gara odierna ne ha ribadito la sua potenza di fuoco. Luis Diaz e Alexis Mac Allister hanno segnato le prime due reti, poi Szoboszlai ha fissato il risultato sul 3-1 all’intervallo dopo il gol di Maddison per gli Spurs. Salah è salito in cattedra a inizio ripresa e ha segnato una doppietta, che si è aggiunta a due assist per un’altra prestazione da protagonista. Kulusevski e Solanke hanno accorciato sul 3-5 prima che Diaz segnasse ancora per gli ospiti. E’ la prima volta dal 1997 che il Tottenham prende sei gol in casa ma soprattutto pesano sul futuro di Postecoglu l’ottava sconfitta in campionato e l’11/o posto in classifica. Peggio va ad Amorim, che da quando è arrivato allo United al posto di Ten Hag ha subito quattro sconfitte in nove partite in tutte le competizioni e la squadra al momento resta 13/a in Premier. Tanti i fischi durante e dopo la partita all’Old Trafford, con gran parte dei tifosi uscita prima della fine del match.

