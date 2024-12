Premier: Liverpool solo pari, Arsenal non ne approfitta

agenzia

Domani Chelsea può andare a -2 dalla vetta se batte il Brentford

LONDRA, 14 DIC – Rimasto in dieci fin dal 17′ pt per l’espulsione di Robertson, il Liverpool strappa un pareggio in casa, 2-2, con il Fulham, e ringrazia Diogo Jota che, a 4′ dalla fine, evita con il suo gol un brutto scivolone. Per il Fulham è un punto più che meritato, mentre per il tecnico dei Reds Arne Slot, e per gli amanti della statistica, c’è da registrare anche l’assist vincente n.100 di Salah, in occasione del gol dell’1-1 di Gakpo. Ma del mezzo passo falso della capolista non approfitta l’Arsenal che domina contro l’Everton (club che entro i prossimi sette giorni diventerà ufficialmente dei Friedkin) ma non passa e alla fine il tecnico Mikel Arteta esterna tutta la propria delusione. “Abbiamo avuto così tante occasioni – le sue parole – che non so spiegarmi questo risultato. Abbiamo fatto di tutto, meno che segnare”. Così ora l’Arsenal ha 30 punti e rimane a -6 dal Liverpool. L’altra grande londinese, il Chelsea di Enzo Maresca potrebbe invece andare a -2 dalla vetta se domani batterà il Brentford. Nelle altre partite di oggi il Newcastle, con Sandro Tonali di nuovo titolare (terza volta in quattro partite), ha travolto 4-0 il Leicester del nuovo manager Van Nistelrooy, mentre l’Ipswich si è imposto per 2-1 nello scontro salvezza con il Wolverhampton. Infine il Nottingham Forest, che batte 2-1 l’Aston Villa con rete decisiva di Elanga al 94′ e ora è quarto in classifica.

