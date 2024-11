Premier: pari tra Chelsea e Arsenal nel derby di Londra

agenzia

Dopo 22 anni, l'Ipswich vince una partita nella massima serie

LONDRA, 10 NOV – Le reti di Martinelli su assist del rientrante Odegaard e quella dell’ex oggetto misterioso della Lazio Pedro Neto, con un tiro da fuori imparabile, sanciscono il pareggio per 1-1 nel derby di Londra fra Chelsea e Arsenal che era una delle quattro partite di Premier League giocate oggi. “Siamo stati davvero sfortunati – il commento del tecnico dei ‘Gunners’, Mikel Arteta -, perché abbiamo dominato contro una delle migliori squadre d’Europa”. Il Manchester United saluta il tecnico ‘ad interim’ Ruud Van Nistelrooy, che dopo la sosta delle nazionali lascerà la panchina a Ruben Amorim, con un successo per 3-0 sul Leicester, mentre l’Ipswich ottiene la sua prima vittoria (2-1) nella massima serie degli ultimi 22 anni battendo a sorpresa il Tottenham, che giocava in casa. Inutile per gli Spurs il gol dell’ex juventino Bentancur. Reduce da tre successi consecutivi, il Nottingham Forest, finora squadra rivelazione del torneo, va in vantaggio sul Newcastle con un gol di Murillo ma poi ne prende tre dalle ‘Magpies’, nelle cui file si fa valere Tonali. In classifica il Liverpool è sempre primo, con 28 punti e +5 sul Manchester City. Al terzo posto ci sono, a quota 19, quattro squadre e sono le due londinesi che si sono sfidate oggi, Arsenal e Chelsea, il Brighton e il Nottingham Forest.

