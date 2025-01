Premier: Potter al West Ham “emozionato, mi pare Natale”

agenzia

Già domani l'esordio per il tecnico inglese in Coppa Inghilterra

ROMA, 09 GEN – “Sono davvero emozionato, mi sembra Natale”. Queste le prime parole di Graham Potter in conferenza stampa da nuovo allenatore del West Ham al posto di Julen Lopetegui, esonerato ieri. Il tecnico inglese ha firmato un contratto di due anni e mezzo ma per lui sarà prioritario risollevare le sorti di una squadra che langue al 14/o posto di Premier League, non lontano dalla zona retrocessione, e con solo sei vittorie conquistate in 20 partite. “Sono orgoglioso di essere capo allenatore di questo fantastico club. Grande tradizione, grande storia, grandi aspettative, grande sfida£, ha detto ancora Potter, che non allena dall’aprile 2023, quando venne esonerato dal Chelsea dopo soli sette mesi di contratto. “Era importante che pensassi di aver scelto l’opzione giusta per me al momento giusto e non appena ho parlato con questo club mi è sembrato giusto”, ha spiegato”. Potter, che va a rinfoltire la scarna lista dei tecnici britannici nel massimo campionato di casa, avrà a disposizione poco più di 24 ore per prima dell’esordio, domani sera in Coppa d’Inghilterra contro l’Aston Villa.

