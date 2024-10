Premier: solo pareggi per Chelsea e Aston Villa

agenzia

I Blues erano reduci da 5 successi consecutivi

LONDRA, 06 OTT – Reduce da cinque vittorie consecutive fra campionato e coppa varie, il Chelsea di Enzo Maresca non è riuscito ad andare oltre un pari casalingo, per 1-1, contro il Nottingham Forest. Gli ospiti erano anche andati in vantaggio con Wood, ma appena otto minuti dopo poi Madueke ha ristabilito la parità. Nel finale il Chelsea, nonostante il vantaggio di giocare con l’uomo in più (nel Forest era stato espulso Ward-Prowse) ha anche sofferto la pressione degli avversari, e alla fine il punto di oggi gli permette di andare a quota 14 punti, al quarto posto alla pari con l’Aston Villa che a sua volta ha pareggiato 0-0 on uno spento Manchester United. Davanti a Blues e Villans ci sono il Liverpool capolista che ha 18 punti, e la coppia di inseguitori formata da Arsenal e Manchester City, che ne hanno 17.

