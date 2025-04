Premier: vincono Newcastle e Chelsea, Ipswich retrocesso

agenzia

Tutto ormai deciso in coda, lotta serrata per la Champions

ROMA, 26 APR – In attesa del match di domani Liverpool-Tottenham, che dovrebbe certificare il 20/o titolo per i Reds, resta serrata in Premier League la lotta per un posto in Europa, mentre è arrivato l’ultimo verdetto in coda, con la matematica retrocessione dell’Ipswich. La squadra del Suffolk è stata sconfitta 3-0 a Newcastle, unendosi così al Southampton e al Leicester nel terzetto delle squadre destinate alla Premiership, mentre per i padroni di casa la vittoria vale il terzo posto provvisorio in classifica. La formazione di Tonali ha un punto in più del Manchester United e due sul Chelsea, che ha sconfitto 1-0 l’Everton, e sul Nottingham Forest, che però ha una partita in meno e quindi potenzialmente potrebbe riprendersi il terzo posto nella serrata corsa alla Champions. Negli altri incontri, il Brighton ha vinto 3-2 in casa del West Ham e occupa l’ottavo posto col Fulham, che si è imposto a Southampton, mentre il Wolverhampton hanno inflitto un’0altra sconfitta al Leicester.

