Premio laurea ‘Artemio Franchi’, proclamazione vincitori al Coni

Cerimonia al Salone d'Onore

ROMA, 19 NOV – Si è tenuta a Roma, al Salone d’Onore del Coni, la cerimonia di proclamazione dei vincitori del XIV Premio di Laurea “Artemio Franchi”, istituito dalla Fondazione Artemio Franchi con la collaborazione della Lega Italiana Calcio Professionistico e dell’Università degli Studi di Firenze. Il concorso ha coinvolto 67 candidati, autori di tesi di laurea magistrale italiane riguardanti le società sportive, gli atleti e l’attività sportiva in generale, con focus specifico sul calcio, presso trenta diverse università italiane. A premiare coloro i quali si sono distinti per la bontà dell’elaborato Giovanni Malagò, presidente del Coni, Giancarlo Abete, presidente della Lnd, Carlo Pacifici, presidente Aia, Federica Cappelletti, presidente della Divisione Serie A Femminile Professionistica della Figc, Nadia Giannetti di Lega Pro e Francesco Franchi, presidente della Fondazione Artemio Franchi Onlus. I premiati – XIV Premio di Laurea Artemio Franchi 1° Premio – Lorenzo Irrera – “L’Ordinamento Sportivo e la risoluzione delle controversie: giustizia sportiva e arbitrato sportivo alla luce dei loro rapporti con l’ordinamento giuridico generale”. 2° Premio – Cecilia Frediani – “Nuovo Artemio Franchi di Firenze: progetto di recupero e valorizzazione dello stadio di Pier Luigi Nervi con soluzioni integrate per il comfort termico e visivo”. 3° Premio – Laura Flore – “Valutazione della relazione tra sprint e resistenza alla fatica con il polimorfismo MCT1”. Premio Speciale Vittorio Mormando – Cristian Tulissi – “Il calcio professionistico e il mobbing. Uno studio su strumenti di contrasto e tutela del quadro della Riforma dello sport”. Premio Speciale Calcio Femminile – Roberta Fatiguso – “Il calcio femminile giovanile: analisi, confronto e valutazione sperimentale dell’allenamento intermittente breve e lungo negli small-side-game”. Premio Speciale Include – Valentina Finarelli – “Tornare in «campo»: la rieducazione del condannato attraverso la pratica sportiva. Il progetto Mani&Fuori presso la Sezione Femminile della Casa Circondariale di Bologna”.

