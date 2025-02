Presentata la quarta maglia della Fiorentina, esordio col Genoa

agenzia

Collaborazione tra club viola, Kappa e LuisaViaRoma

ROMA, 31 GEN – Kappa e ACF Fiorentina presentano il nuovo quarto kit per la stagione 2024-2025, frutto di una collaborazione esclusiva con LuisaViaRoma, celebre fashion retailer internazionale. Una collezione, quella svelata oggi, che racconta il “Giglio Eterno”, simbolo dell’incontro tra la città di Firenze, l’universo sportivo e quello della moda. Le nuove divise della Fiorentina si distinguono per una tonalità di viola sfumato su un nero predominante e per la presenza di loghi e sponsor iridescenti che esaltano il design. Un dettaglio distintivo è il colletto, un elemento che si ispira alle linee classiche ed eleganti della polo. “L’obiettivo della collaborazione – spiega una nota – è rafforzare il legame con la community di Firenze, presentando il nuovo kit del club in modo non convenzionale che rifletta il patrimonio e lo spirito dinamico della città”. La divisa sarà indossata dalla Fiorentina per la prima volta durante la partita contro il Genoa, in programma per domenica 2 febbraio. Il kit é già disponibile.

