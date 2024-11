Presentato ad Alessandria ‘Ancora in gioco’, il libro di Baresi

agenzia

Capitano e bandiera del Milan

ROMA, 11 NOV – Grande successo ad Alessandria, città natale di Gianni Rivera, per la presentazione del libro di un’altra bandiera milanista, Franco Baresi, dal titolo ‘Ancora in gioco – Il viaggio interiore del Capitano’ (Sperling&Kupfer). L’ex libero e bandiera del Milan, oggi vice presidente della società, è stato accolto con grande entusiasmo da più di 150 appassionati, fan e sportivi all”Emporio Bon Bon Incontro’ dell’ex calciatore Flavio Tonetto. Baresi, 719 presenze in rossonero, sei scudetti, tre Coppe dei campioni, due Intercontinentali, ha raccontato dal palco le emozioni, i trionfi, le sfide di una carriera straordinaria, per poi concedersi alle lunghe file per il firmacopie del libro. In platea un altro ex, ma juventino, Domenico Marocchino.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA