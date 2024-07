Presentato il logo del campionato ‘Serie A Enilive’

agenzia

La società è title sponsor, domani il calendario della stagione

ROMA, 03 LUG – Alla vigilia della presentazione del calendario del massimo campionato di calcio italiano, Serie A ed Eniline hanno presentato il nuovo logo della competizione, denominata ‘Serie A Enilive’. La società di Eni è title sponsor per le prossime tre stagioni, fino al 2027. Il claim “Serie A Enilive: muove la passione che ci unisce” – informa una nota – accompagnerà il racconto di una nuova stagione sportiva, con l’obiettivo di far conoscere ad un pubblico sempre più ampio il nuovo brand Enilive. La partnership offrirà ai clienti Enilive iscritti al programma di loyalty ‘Enilive Insieme’ migliaia di premi ed esperienze esclusive, tra cui un concorso che dal 29 luglio metterà in palio oltre 10 mila ingressi Vip Experience in tutti gli stadi italiani in cui si giocheranno le partite.

