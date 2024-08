Presentato Thuram jr, “volevo la Juventus fin da piccolo”

agenzia

Il centrocampista: "Todibo? Parliamo molto, vediamo se arriverà"

TORINO, 02 AGO – “Mi sto trovando bene in questo gruppo e con il mister, è tutto molto bello: fin da piccolo volevo giocare nella Juve, quando mi sveglio al mattino mi sento fortunato”: così Khephren Thuram, nuovo centrocampista bianconero, nel giorno della sua presentazione all’Allianz Stadium. “Mio papà mi ha detto che sono nel più grande club del mondo, sarà un’occasione importante per crescere come calciatore e come persona – continua il classe 2001 – e voglio vincere tanti scudetti, anche perché ero piccolo quando la Juve ne aveva conquistati quattro. I miei modelli sono Pogba e Vieira”. E sul derby in famiglia con Marcus, l’attaccante dell’Inter: “Lui dice sono più forte io, ma è soltanto perché mi vuole bene – scherza Thuram – in realtà lui è un attaccante e sa segnare e fare assist. Per chi tifa papà? Sarà contento se io dovessi vincere così come lo è stato per il successo di Marcus”. Infine, si parla tanto di Todibo, suo compagno al Nizza: “Parliamo spesso, ma non di Juve: vedremo se arriverà” conclude il francese.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA