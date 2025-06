Presidente Al Hilal a Parigi per Inzaghi e Theo Hernandez

agenzia

Lo scrive quotidiano saudita, il club vuole anche Osimhen

ROMA, 02 GIU – Il presidente dell’Al Hilal, Fahad Bin Nafel, secondo il quotidiano saudita Arriyadiyah è volato da Riad a Parigi con l’intenzione di chiudere alcuni colpi di mercato per permettere alla sua squadra di utilizzare i nuovi innesti fin dal Mondiale per club che parte a metà mese negli Usa (esordio dell’Al Hilal il 18 giugno contro il Real Madrid). Il giornale saudita riferisce anche quali sono gli obiettivi di Bin Nafel, ovvero il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi, sull’arrivo del quale in Arabia c’è grande ottimismo, l’esterno del Milan Theo Hernandez, l’attaccante del Galatasaray, ma di proprietà del Napoli, Victor Osimhen e il centrocampista del Manchester United Bruno Fernandes. A ognuno di questi giocatori secondo la stampa locale sarebbe stato offerto un contratto, della durata non definita, da 18 milioni di euro all’anno. Per quanto riguarda Inzaghi, la risposta all’Al Hilal potrebbe arrivare già domani, visto che il tecnico ha in programma un incontro con il presidente dell’Inter Beppe Marotta al termine del quale verrà presa una decisione sul futuro dello stesso Inzaghi.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA