Presidente Bach si dimette anche da membro del Cio

agenzia

Addio effettivo dal 23/6, quando successore entrerà in carica

ROMA, 26 FEB – L’Esecutivo del comitato internazionale olimpico (Cio) ha accettato le dimissioni del suo presidente uscente Thomas Bach anche dalla carica di membro effettivo, a partire dal prossimo 23 giugno. Questo perché, precisa il Cio in una nota, proprio quello stesso giorno entrerà ufficialmente in carica il prossimo presidente del Cio stesso, che verrà eletto il 20 marzo a Costa Navarino, in Grecia. Sempre il Cio, ricorda poi nella sua nota che Bach è stato eletto nono presidente del Cio 10 settembre del 2013 e poi rieletto nel marzo del 2021. Da atleta è stato campione olimpico di scherma, con la Germania nel fioretto a squadre, a Montreal 1976. Nel 1981 è stato fondatore della commissione atleti del Cio e dieci anni dopo è diventato membro dell’ente che governa lo sport olimpico.

