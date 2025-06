Presidente del Como ‘Fabregas resta, nostro percorso è lungo’

agenzia

Suwarso blinda l'allenatore prima scelta dell'Inter

COMO, 04 GIU – Cesc Fabregas resterà al Como. Secondo quanto riporta su X il giornalista Davide Zirosky, il presidente del club Mirwan Suwarso esclude un addio imminente dell’allenatore per approdare all’Inter. “Il nostro percorso è lungo, sarà per più stagioni, e ruota attorno a Cesc Fabregas, che non lascerà il club”, sono le parole pronunciate dal manager indonesiano all’SWXS London. Il numero uno del club lariano e l’allenatore si trovano insieme nella capitale britannica, un viaggio programmato da giorni.

