Presidente federcalcio Francia, Deschamps rimane

agenzia

'Raggiunto obiettivo minimo, ha guidato al meglio la squadra'

ROMA, 10 LUG – “I risultati sono generalmente positivi in ;;quanto è stato raggiunto l’obiettivo minimo prefissato, ovvero la semifinale. Didier Deschamps ha un contratto e ha raggiunto l’obiettivo sportivo che gli era stato assegnato. E quando guardiamo alla sua carriera alla guida della nazionale francese, è eccezionale. Didier ha guidato questa squadra nel miglior modo possibile durante questo Europeo”. In un’intervista a L’Equipe, di cui è stata fornita un’anticipazione, il presidente della federcalcio francese Philippe Diallo conferma l’attuale ct, smentendo le voci di un esonero e quindi di un probabile arrivo di Zinedine Zidane alla guida dei Bleus. “Non ci sono ragioni per mettere in discussione il suo contratto”, ha detto ancora Diallo su Deschamps, che rimarrà ct della Francia fino ai Mondiali del 2026.

