Presidente Marsiglia, lite Rabiot-Rowe è una cosa inaudita

agenzia

'Evento di estrema gravità, via per tutelarci come istituzione'

MARSIGLIA, 20 AGO – La lite, piuttosto accesa, che ha visto contrapposti Adrien Rabiot e Jonathan Rowe venerdì scorso dopo che il Marsiglia, squadra di entrambi, aveva perso contro il Rennes, e che ha spinto l’OM a mettere entrambi i giocatori in lista di trasferimento, è “un evento di estrema gravità e violenza, qualcosa di inaudito”. Lo ha sottolineato il presidente del club Pablo Longoria. “Quello che è successo venerdì scorso – le parole di Longoria – è stato un evento di estrema gravità e violenza, qualcosa di inaudito. Abbiamo dovuto prendere una decisione dopo un fatto che ha superato i limiti accettabili in un club calcistico, come in qualsiasi organizzazione”. “E’ una decisione (quella di mettere i due sul mercato ndr) – ha aggiunto – che protegge il Marsiglia come ‘istituzione’ e che protegge la nostra stagione”. Intanto l’avvocato della famiglia Rabiot, Romuald Palao, ha diffuso una nota per esprimere “sorpresa e disappunto”: “il club sostiene che il suo (di Rabiot ndr) comportamento sia cambiato dalla preseason in Olandai, ma è falso. Sembra che si stia costruendo una storia su quanto accaduto venerdì. C’è totale incomprensione, spetta al club chiarire”. (ANSA) .

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA