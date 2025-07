Presidente Portogallo alla camera ardente di Diogo Jota

agenzia

Rebelo de Sousa a Gondomar, familiari e amici alla veglia

MADRID, 04 LUG – Il presidente della Repubblica del Portogallo, Marcelo Rebelo de Sousa, è giunto a Gondomar, località nativa di Diogo Jota e del fratello André Silva, per rendere omaggio alle salme dei due calciatori, nella Capela da Resurreiçao della cattedrale, dove alle 16:00 è cominciata la veglia funebre. Il capo dello Stato era accompagnato dal sindaco di Gondomar, Luis Filipe Araujo. Fra i primi ad arrivare alla cappella, i familiari dei due calciatori, in particolare il nonno di Diogo Jota e André Silva e Jota Silva, a sua volta calciatore del Nottingham Forest, della Premier League, che aveva fra le mani un fascio di fiori bianchi. In abito e cravatta nera è giunto alla chiesa madre di Gondomar anche il presidente della Federcalcio portoghese, Pedro Proença, seguito dal presidente del F.C Porto, Sndré Villas-Boas.

