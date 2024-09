Presidents Cup, Scheffler guida gli Usa in Canada

agenzia

Sfida a International Team dal 26 al 29 settembre, c'è Bradley

ROMA, 04 SET – Squadre fatte per la 15esima edizione della Presidents Cup, in programma dal 26 al 29 settembre prossimi in Canada, sul percorso del Royal Montreal Golf Club (il più antico del Nord America che ha celebrato i suoi 150 anni nel 2023), in Quebec, dove gli Usa sfideranno l’International Team (giocatori europei esclusi). Gli Stati Uniti, guidati da Jim Furyk, potranno contare su Scottie Scheffler, numero 1 al mondo, vincitore della FedEx Cup, medaglia d’oro ai Giochi di Parigi e dominatore assoluto del green. Con lui, si sono qualificati automaticamente anche: Xander Schauffele, Collin Morikawa, Wyndham Clark, Patrick Cantlay e Sahith Theegala. Queste, invece, le wild card di Furyk: Sam Burns, Russell Henley, Brian Harman, Max Homa, Tony Finau e Keegan Bradley. Proprio quest’ultimo, capitano degli Usa alla Ryder Cup 2025 di Bethpage (New York), in precedenza era stato nominato tra i vicecapitani di Presidents Cup. Il successo nel BMW Championship, secondo evento dei play-off del PGA Tour, gli ha permesso però di conquistarsi un posto da giocatore nella Presidents Cup e, ora, Furyk dovrà nominare un altro vicecapitano. L’International Team, capitanato dal canadese Mike Weir, si affida invece a Hideki Matsuyama (bronzo alle Olimpiadi di Parigi), Sungjae Im, Adam Scott, Tom Kim, Jason Day e Byeong Hun An. A completare il roster ecco Christiaan Bezuidenhout, Corey Conners, Taylor Pendrith, Mackenzie Hughes, Si Woo Kim e Min Woo Lee. Finora il dominio degli Stati Uniti è stato netto con dodici successi, una sconfitta e un solo pareggio.

