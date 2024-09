Prete e goleador, don Francesco gioca e segna in Promozione

agenzia

Il sacerdote nel Reggiano: "Anche il calcio è missione"

REGGIO EMILIA, 14 SET – Sacerdote la domenica mattina, calciatore al pomeriggio nella squadra del paese. È il ‘prete goleador’ don Francesco Ametta, 29 anni, viceparroco di San Martino in Rio, nel Reggiano, che mercoledì scorso ha giocato e segnato nel match di Coppa Italia Promozione tra Sammartinese e Bagnolese. “Purtroppo non è servito, abbiamo perso 3-2, ma è stata una bella emozione”, ha detto il giovane prelato nonché attaccante al Qn-il Resto del Carlino, che ha raccontato la sua storia. “Ho sempre giocato a buon livello da ragazzino nei dintorni di Reggio Emilia – spiega don Francesco – A 19 anni però è arrivata la convocazione più importante dal Signore. E ho deciso di entrare in seminario. A novembre dell’anno scorso ho chiesto se potevo allenarmi con la Sammartinese. Quest’anno ho iniziato subito e mi hanno tesserato. Mercoledì non pensavo nemmeno di giocare e invece ho fatto 90 minuti e ho pure fatto gol, il primo da quando sono sacerdote”.

