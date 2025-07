Primo allenamento per il Palermo di Pippo Inzaghi nel ritiro a Saint Vincent

Serie B

Pippo Inzaghi, arrivato in netto anticipo a Saint Vincent per il primo giorno di ritiro, in mattinata ha atteso i suoi giocatori salutandoli uno per uno nella hall dell’albergo che ospita il Palermo. Tra i primi ad arrivare l’attaccante Brunori, tra i più attesi dai tifosi Pohjampalo. Alle 17,30, dopo una trentina di minuti di riscaldamento in palestra, i rosanero sono scesi sul campo di Chatillon per l’allenamento d’esordio del ritiro estivo applauditi da un centinaio di sostenitori. Il tecnico ha prima radunato a centrocampo il gruppo e poi ha avviato la seduta mettendo subito pressione alla squadra con giri di campo ed esercitazione con il pallone. Alla fine i calciatori hanno sostato a lungo con i tifosi per foto, autografi e scambio di battute.

