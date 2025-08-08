Problema muscolare, Lewandowski out per Barcellona-Como

agenzia

Niente trofeo 'Gamper' domenica, in dubbio per prima gara Liga

ROMA, 08 AGO – Brutte notizie per il Barcellona in vista del trofeo Gamper, tradizionale evento di apertura della stagione blaugrana, in programma domenica sera contro il Como di Cesc Fabregas allo stadio ‘Johan Cruyff’. Il club, dopo l’allenamento mattutino, ha reso noto che Robert Lewandowski salterà la partita a causa di un problema muscolare al bicipite femorale della coscia sinistra. Un infortunio che mette in dubbio la presenza del 36enne polacco nella lista dei convocati per la partita d’esordio del Barcellona in Liga, il 16 agosto contro il Maiorca. Lewandowski ha segnato 42 gol in 52 presenze in tutte le competizioni per il club catalano la scorsa stagione, con la squadra di Hansi Flick che ha vinto campionato, coppa e supercoppa spagnola.

