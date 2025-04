Promosse, play off e play out di Serie C: quasi tutto deciso, il Catania deve battere il Potenza per blindare il quinto posto

CALCIO

Ecco la situazione dei tre gironi di terza serie: il Padova oggi ha conquistato la Serie B

Restano solo le gare del girone C, in programma in una domenica di verdetti importanti che riguardano soprattutto il Catania. Oggi alle 20 sarà definita la lista delle 27 che disputeranno i play off per la B. La ventottesima squadra è il Rimini, vincitrice della Coppa Italia di categoria.

GIRONE A. Oggi si è disputato l’ultimo turno della stagione regolare che ha confermato il salto in B del Padova (0-0 sul terreno del Lumezzane) e il ko del Vicenza a Trento. Il Vicenza resta al secondo posto e partirà come testa di Serie in occasione degli spareggi. Ai play off andranno Vicenza, Feralpisalò, AlbinoLeffe, Renate, Giana Erminio, Virtus Verona, Atalanta U23, Trento (allenatore Tabbiani, in campo Di Carmine che ha realizzato 14 reti ma non segna da 10 turni). L’ultimo posto è stato arpionato dall’Arzignano che ha vinto in casa contro la Feralpisalò mentre il Novara allenato da Peppe Mascara ha perso l’occasione per andare agli spareggi cadendo in casa della Triestina con un nettissimo 6 a 0. Ma la formazione alabardata non ha evitato i play out. Il 4 maggio giocheranno Renate-Arzignano, Giana-Virtus Verona, Atalanta-Trento.

GIRONE B. Le gare si giocheranno anche in questo caso la domenica. Nel girone è praticamente tutto deciso: la Virtus Entella è da tempo promossa in B. Sono certi di partecipare agli spareggi Ternana (con Cicerelli – 19 gol e 9 assist – e Cianci che ha segnato 12 volte fornendo 6 assist), Torres, Pescara (tecnico Silvio Baldini), Arezzo, Vis Pesaro, Pineto, Pianese, Rimini, (qualificata direttamente alla fase nazionale grazie al successo in Coppa Italia), Pontedera e Gubbio.