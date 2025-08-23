Pronto il ritorno in campo di Sinner all’Us Open: «Posso perdere il numero uno e poi riconquistarlo»

in vista del torneo

Cincinnati è alle spalle. Jannik Sinner ha recuperato dopo il ritiro contro Carlos Alcaraz nell’ultimo atto del Masters 1000 americano, è pronto al ritorno in campo e mette gli Us Open nel mirino: “È stato un virus che sentivo già un po’ prima della semifinale. La sera prima non mi sono sentito benissimo, poi è uscito ancora più forte. Ora sto bene. L’obiettivo è prepararci per questo torneo” ha spiegato il numero uno al mondo in un’intervista a Sky Sport. “Avrei pagato per essere in questa posizione, sta andando tutto bene. Abbiamo ancora qualche giorno, sono contento e siamo sulla strada giusta”.

Sinner ha parlato della difesa della prima posizione del ranking Atp dall’attacco di Carlos Alcaraz: “C’è tanto in palio, quello sì, però io dico sempre che siamo a caccia. Noi non difendiamo mai perché il torneo parte da zero e tutte le partite partono da zero, quindi sono molto tranquillo. Proverò a fare un buon torneo, a giocare un buon tennis e poi vediamo. Il numero uno lo posso perdere, forse dopo lo posso riprendere, non si sa. Questa stagione è una questione di tempo, vedendo anche i punti. Se lo perdo ora o se lo perdo tra qualche settimana o mese va bene così”.