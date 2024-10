Proseguono gli incontri Figc-componenti su cambio statuto

agenzia

Nel prossimo, il 23 ottobre, si parlerà dei pesi elettorali

ROMA, 18 OTT – Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, e le componenti si sono riuniti in Federcalcio a Roma per il secondo incontro in vista dell’assemblea del 4 novembre per il cambio di statuto federale. Le parti continuano a lavorare a una soluzione condivisa e durante l’incontro, durato poco più di un’ora, la Figc ha illustrato una prima bozza per il rafforzamento dell’autonomia delle Leghe sulle materie nel campo dell’organizzazione dei rispettivi campionati, mentre contempla l’intesa su materie di specifica competenza (questo ultimo caso può ad esempio essere riferito all’eventuale cambio dei format dei campionati che incidendo su più leghe ha bisogno di un’intesa tra le componenti). Non è stato ancora affrontato, invece, l’argomento dei pesi elettorali e delle rappresentanze nei Consigli Direttivi che sarà trattato nella prossima riunione, convocata per il 23 mattina. Per il 28 è poi in programma il consiglio federale nel quale andrà portata la proposta complessiva da votare nell’assemblea del 4 novembre. Oggi erano presenti Mauro Balata (presidente Serie B), Matteo Marani (presidente della Lega Pro), Giancarlo Abete (presidente della LND), Umberto Calcagno (presidente AIC), Renzo Ulivieri (presidente assoallenatori) e Carlo Pacifici (presidente Aia), mentre Lorenzo Casini (presidente Serie A) si è collegato in video conferenza.

