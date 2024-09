Prossimo obiettivo di Sinner eguagliare Rod Laver

agenzia

L'australiano l'unico a centrare il Grande Slam, nel 1969

ROMA, 09 SET – Jannik Sinner, vincitore agli US Open contro il beniamino di casa Taylor Fritz, è il dominatore della stagione di tennis ed ora alza l’asticella. Il numero 1 del mondo punta ad un’impresa riuscita finora solo a Rod Laver nell’Era Pro: il Grande Slam. Il tennista australiano centrò i quattro major, Australian Open, Roland Garros, Wimbledon e US Open, nel 1969 dopo averlo fatto, da dilettante, nel 1962. Gli esperti Sisal ritengono che centrare il Grande Slam entro il 2026, per Jannik, sia un’ipotesi offerta a 25. Impresa difficile ma non certo impossibile per un ragazzo che, in soli 12 mesi, ha ribaltato il mondo del tennis portando l’Italia sul tetto del mondo.

