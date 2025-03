Psg ne fa 6, è a un passo dal suo 13/o titolo della Ligue 1

agenzia

Donnarumma e compagni campioni se Monaco e Nizza pareggiano

ST ETIENNE, 29 MAR – Il Marsiglia di De Zerbi cade a Reims (finisce 3-1) e ora rischia perfino il posto in Champions provocando la rabbia di Rabiot (“è una sconfitta che fa male. Ma fa più male ancora aver mostrato questo spirito, ho l’impressione di vedere gente che non vuole lottare per arrivare in Champions League: nei duelli, nel contro-pressing, oggi non eravamo presenti”), mentre il Psg prende un gol a St. Etienne ma poi ne fa 6 grazie a Gonçalo Ramos (rigore), Kvaratskhelia, Doue (2), Joao Neves e Mbaye, e ora è a un passo dalla conquista del suo 13/o titolo di campione di Francia. Infatti se nel posticipo serale di oggi Monaco e Nizza pareggeranno, per la squadra di Luis Enrique sarà scudetto con nove giornate di anticipo sulla conclusione della Ligue 1.

