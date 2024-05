Pugilato: Alvarez è il padrone dei supermedi, Munguia si arrende

agenzia

Il messicano ottiene la 61/a vittoria, "ho boxato molto bene"

ROMA, 05 MAG – Il pugile messicano Saul ‘Canelo’ Alvarez ha riaffermato la sua superiorità nella categoria supermedi conservando il titolo monfiale unificato contro il suo connazionale Jaime Munguia, la scorsa notte a Las Vegas. Il 33enne ha dominato nettamente il più giovane avversario, 27 anni,che per la prima volta in carriera (43 vittorie, di cui 34 per ko) è stato dato per sconfitto all’unanimità dai giudici Munguia è finito al tappeto al quarto round, senza riuscire poi a riprendere in mano l’incontro. “Mi sono preso il mio tempo, ho esperienza. Jaime è un grande combattente, forte, intelligente – ha commentato Alvarez – ho avuto dodici round per vincere questo incontro e ho boxato molto bene”. Il messicano ha ottenuto la 61/a vittoria della sua prestigiosa carriera, iniziata nel 2005. Dopo aver vinto il titolo unificato dei supermedi nel novembre 2021 contro lo statunitese Caleb Plant, contro Munguia lo ha difeso per la quarta volta.

