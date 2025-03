Pugilato: attesa per il siciliano Claudio Kraiem sul ring di Milano per l’ottavo “The Art of Fighting”

Sport

Il 15 prossimo affronterà Paul Amefiam in un match che promette spettacolo. Il boxeur originario di Augusta ha completato la preparazione alla Cavallaro Boxing Team con sparring partner Salvatore Cavallaro. A Lucca grade impresa della giovane avolese Gaia Caldarella

La grande boxe farà tappa il 15 prossimo all’Allianz Cloud di Milano, con l’ottavo evento di “’The Art of Fighting”, che segnerà il ritorno della boxe sulle reti Mediaset con la serata che sarà trasmessa in differita sul Canale 20, a partire dalle 23. In programma tre incontri che metteranno in palio altrettanti titoli italiani: Jonathan Kogasso e Morike Oulare si affronteranno nel main-event per quello dei pesi Massimi Leggeri; Francesco Paparo e Nicola Henchiri per quello dei pesi Superpiuma e Paolo Bologna e Damiano Falcinelli per quello dei pesi Superwelter.

Amefiam e Kraiem pronti a sfidarsi il 15 prossimo a Milano

Il sottoclou prevede anche il match tra i pesi mediomassimi Mohamed Elmaghraby e Stiven Leonetti Dredhaj nel quale sarà in palio la cintura Ibf del Mediterraneo; un match del neoprofessionista Diego Lenzi, peso supermassimo azzurro ai Giochi di Parigi (è stato eliminato nei quarti) e sul ring ci sarà il siciliano Claudio Kraiem, originario di Augusta, opposto a Paul Amefiam, in un match che promette spettacolo.

Claudio Kraiem (a destra) durante un match

Claudio Kraiem, 29 anni, 44 incontri in carriera (23 vittorie, 18 sconfitte e 3 pari) ha svolto la sua preparazione sul ring della sua società, la Cavallaro Boxing Team, sotto la guida attenta del coach Giovanni Cavallaro e con il supporto dell’olimpionico Salvatore “Occhi di Tigre” Cavallaro, il campione del Gs Fiamme Oro, azzurro ai Giochi di Parigi, un punto di riferimento per la boxe italiana e da pochi giorni passato al professionismo.

Salvatore “Occhi di Tigre” Cavallaro e Claudio “La roccia” Kraiem

“Un allenamento intenso, basato su tecnica, resistenza e strategia – spiega il maestro Giovanni Cavallaro – che ha portato l’atleta a raggiungere una condizione ottimale in vista dell’incontro. Claudio è determinato, pronto per questo match e ha tutte le carte in regola per vincere e lasciare il segno a Milano”.

“Ci Siamo quasi per concludere la fine di questa preparazione – le parole via social di Claudio Kraiem – ringrazio la Cavallaro Boxing Team e i due cugini Salvatore Cavallaro e Salvatore Cavallaro junior. Per questo match che andrò a fare a Milano credo di avere tutte le carte in regola per fare la differenza: andremo a conquistare Milano”.

L’evento è organizzato dalla Tfa, realtà di riferimento nel panorama della boxe professionistica, grazie all’impegno e alla visione di Edoardo Germani, riconosciuto per la sua capacità di creare incontri di alto livello. Con il countdown che segna ormai pochi giorni alla sfida, l’attesa è alle stelle: Claudio Kraiem è pronto a dimostrare il suo valore sul ring, determinato a tornare a casa con la vittoria.

“Tornare sulle reti Mediaset – ha sottolineato Flavio D’Ambrosi, presidente della Federboxe nazionale – è un traguardo importante e lo faremo con lo straordinario show pugilistico che offrirà “The Art of Fighting”.

Gaia Caldarella e il maestro Corrado Dugo (Dugo Boxe Avola)