Pugilato: Berlusconi jr sul ring, Lorenzo vince in tre round

agenzia

Il figlio di Pier Silvio ha talento,Clemente Russo si congratula

GENOVA, 22 FEB – Gioia ed emozione per Lorenzo Berlusconi, figlio di Pier Silvio e nipote del fondatore di Mediaset ed ex premier, nella serata-evento in corso questa sera dedicato alla Boxe e alla Savate, denominato ‘History of Fight’ e organizzata da ‘Elite Top Fight’ nel rinnovato Palasport di Genova. Il 14enne Lorenzo, che combatte in modalità ‘contatto leggero’ come si usa in Europa fra quelli della sua età, ha battuto ai punti Mattia De Icco dopo tre ring della durata di due minuti ciascuno. La categoria era quella dei pesi leggeri, e all’angolo di Lorenzo Berlusconi c’è stato, per buona parte del match, papà Pier Silvio, anche lui praticante della ‘nobile arte’ ma per puro diletto. Berlusconi jr è stato applaudito anche dal due volte argento olimpico dei pesi massimi Clemente Russo, attuale allenatore della nazionale, che si è congratulato con il ragazzo alla fine dell’incontro. Hai visto mai che per Lorenzo, considerato una promessa delle categorie giovanili, non ci sia anche un futuro in azzurro.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA