Pugilato: Beterbiev-Bivol, su Dazn sabato un Mondiale-spettacolo

A Riad sfida per la riunificazione del titolo dei mediomassimi

ROMA, 09 OTT – Dopo tanta attesa da parte degli appassionati di boxe e un precedente rinvio della sfida, due dei campioni migliori che oggi la ‘nobile arte’ possa proporre, Artur Beterbiev e Dmitry Bivol, russo con passaporto canadese il primo, russo al 100% l’altro, si sfideranno sabato a Riad per unificare il titolo mondiale dei pesi mediomassimi. L’incontro, in programma il 12 ottobre alle 18 locali, metterà infatti in palio le cinture iridate di tutte e quattro le principali sigle del pugilato professionistico: Wbc, Wba, Ibf e Wbo. “Cerco di concentrarmi totalmente sul match , non ascolto consigli ne leggo pronostici – ha detto Bivol a Dazn -. Questa sfida è di enorme importanza e devo concentrarmi su me stesso, perché sarà sicuramente una grande battaglia e spero di vincere. Sicuramente darò tutto e penso che in questo match sarà fondamentale la resistenza ai colpi”. “Ogni pugile vorrebbe avere un’opportunità come questa – ha detto invece Beterbiev -, e sono davvero felice’. Il mio ginocchio (mesi fa è stato operato al menisco ndr) non mi dà problemi e cerco di essere ottimista sul mio stato fisico: quindi sono pronto”. Dazn trasmetterà questo match spettacolo in diretta e in moltissimi paesi, compresa l’Italia, in modalità Pay-Per-View. Ma non è tutto perché la serata in Arabia Saudita, tutta da godere anche per i telespettatori, proporrà altri incontri ‘titolati’, a cominciare dal Mondiale Ibf dei massimi leggeri tra il detentore, l’australiano Jai Opetaia, e lo sfidante britannico. Jack Massey. Per la corona mondiale di una sigla minore, l’Ibo, si batteranno invece i pesi medi Chris Eubank jr, ‘figlio d’arte’ 35enne, e il polacco Kamil Szeremeta. Incontro che promette spettacolo è anche il Mondiale femminile dei piuma Wbc in cui la mancina australiana Skye Nicolson difenderà il proprio titolo dall’assalto della 30enne britannica Raven Chapman. E a proposito di Gran Bretagna, a Riad si affronteranno per il titolo di campione nazionale dei pesi massimi del Regno Unito Fabio Wardley e Frazer Clarek, mentre l’argento olimpico di Tokyo 2020 Ben Whittaker, che ora combatte nei mediomassimi e aspira a qualche corona importante, se la vedrà con Liam Cameron in un test di collaudo che si annuncia impegnativo. Insomma, un programma quello di Riad davvero di lusso, per la gioia dei patiti della boxe che si sintonizzeranno su Dazn.

