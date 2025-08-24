Pugilato: Chavez jr sarà rilasciato in attesa del processo

agenzia

Ex campione mondo medi accusato di legami con cartello Sinaloa

CITTÀ DEL MESSICO, 24 AGO – Il pugile messicano Julio Cesar Chavez Jr. sarà rilasciato in attesa del processo per presunti legami con i cartelli della droga. Chavez Jr, 39 anni, figlio della leggenda della boxe Julio Cesar Chavez, è stato deportato dagli Stati Uniti lunedì ed è comparso ieri davanti a un giudice federale nello stato nordoccidentale di Sonora. “Sarà rilasciato immediatamente come ordinato dal giudice”, ha detto ai giornalisti l’avvocato Ruben Fernando Benitez. Chavez è accusato di “criminalità organizzata” senza un ruolo di leadership e di aver presumibilmente partecipato all'”introduzione clandestina di armi in Messico”, ha affermato l’avvocato. Benitez ha affermato che sono state imposte “misure molto severe”, tra cui il divieto di viaggio, aggiungendo che Chavez le rispetterà. Durante l’udienza, l’ufficio del procuratore generale ha richiesto altri tre mesi per raccogliere prove, secondo i media locali. La prossima udienza è fissata per il 24 novembre. Le autorità statunitensi hanno arrestato Chavez a luglio perché si trovava illegalmente negli Stati Uniti. Hanno anche affermato che era ricercato in Messico per presunti legami con il cartello di Sinaloa, uno dei sei gruppi messicani di narcotrafficanti designati come organizzazioni terroristiche dagli Stati Uniti. Dopo la deportazione di Chavez, le autorità messicane lo hanno trasferito in una prigione a Hermosillo, capitale dello stato di Sonora. Se condannato, Chavez rischia dai quattro agli otto anni di carcere, ha affermato il suo avvocato.

