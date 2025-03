Pugilato: dual match in Slovacchia per la giovanissima Korynne Favi della Siracusa Boxing Team

Sport

L'allieva del maestro Marco Acresti salirà sul ring per la categoria 52 kg youth. La società aretusea sulla rampa di lancio anche con Jacopo Navanteri (Mma) e Peppe Romano (K1)

La Siracusa Boxing Team del maestro Marco Acresti pronta a regalare alla Sicilia altri grandi risultati negli sport da combattimento. Nel fine settimana comincia la boxeur Korynne Favi impegnata in dual match in Slovacchia dove parte con l’obiettivo di cancellare prontamente l’inopinata sconfitta subita il mese scorso in Romania.

La giovanissima boxeur Korynne Favi (Siracusa Boxing Team)

Korynne Favi salirà sul ring per la categoria 52 kg youth (17-18 anni) e troverà avversarie di altissimo livello, ma arriva a questo ennesimo appuntamento internazionale con una buona preparazione e ha tutte le carte in regola stavolta per fare bene.

Il maestro Marco Acresti e Korynne Favi (Siracusa Boxing Team)

“Korinne Favi – racconta il maestro Marco Acresti – è entrata due anni fa nella mia palestra e nella mia vita sportiva agonistica. Lei è speciale come pochi, determinata e ambiziosa. Certo brucia il risultato ottenuto lo scorso febbraio al torneo “Dracula Open” in Romania dove era arrivata con 10 match all’attivo di cui 9 di attività ordinaria ed uno ai campionati italiani dello scorso anno. Purtroppo al primo turno Korynne ha trovato l’atleta di casa campionessa europea in carica con più di 70 match all’attivo e alla fine è maturata una sconfitta ai punti discutibile. Ma non abbiamo scuse, abbiamo metabolizzato la sconfitta e siamo tornati in palestra con una Korynne ancora più determinata e pronti adeso a fare bene in Slovacchia, l’atleta che ogni maestro vorrebbe avere in palestra: una guerriera!”