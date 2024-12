Pugilato: Fury-Usyk é già iniziato, 11 minuti occhi negli occhi

agenzia

Prova di forza mentale a Riad, sabato il match dei massimi

ROMA, 19 DIC – A due giorni dall’incontro, i pesi massimi Oleksandr Usyk e Tyson Fury si sono affrontati in un intenso faccia a faccia, durato 11 minuti e 20″, in occasione della conferenza stampa di presentazione del match, a Riad. Al termine, davanti a numerose telecamere, Usyk, che sabato difende le sue cinture Wba, Wbo e Wbc, e Fury, si sono fissati, i volti a pochi centimetri l’uno dall’altro, per lo più in silenzio, prima di essere separati quando il clima cominciava a surriscaldarsi e dalle minacce si rischiava di passare alle mani. Sette mesi dopo il loro primo incontro, i due pugili si ritrovano per la rivincita. Il 19 maggio l’ucraino aveva inflitto al britannico la prima sconfitta della sua carriera riunificando le quattro cinture della massima categoria, un’impresa che si ripeteva da 25 anni. “Abbiamo parlato abbastanza… – ha detto Fury nella conferenza stampa tenutasi a Via Riyadh, lussuoso centro commerciale nella capitale saudita -. Questa volta faccio sul serio. Sabato sera farò qualche danno qui. Infliggerò molto dolore”. Usyk, dal canto suo, si è rifiutato di entrare nel gioco delle provocazioni verbali. A 37 anni, Usyk vanta 22 vittorie e nessuna sconfitta. Fury, alias il “Re Zingaro”, ha un record di 34 vittorie, un pareggio e una sconfitta. L’ucraino ha rinunciato fin dal primo incontro al titolo Ibf, recuperato nel frattempo dal britannico Daniel Dubois. La ‘rivincita’ nel Paese saudita metterà quindi in palio le altre tre cinture: Wba, Wbo e Wbc.

