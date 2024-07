Pugilato: Inoue rimette in gioco i titoli dei Supergallo

agenzia

Accettato la sfida dell'irlandese TJ Doheny. A Tokyo a settembre

ROMA, 16 LUG – Il giapponese Naoya Inoue, campione unificato (WBC, WBA, IBF e WBO) dei super-galli, ha rimesso i suoi titoli in gioco contro l’irlandese TJ Doheny in una supersfida a Tokyo a settembre. Inoue, 31 anni, con un impressionante palmarès di 27 vittorie, di cui 24 prima del limite, in 27 combattimenti, è uno dei due pugili in attività con il messicano Saul Alvarez tra i super-medi a detenere le quattro cinture mondiali (WBC, WBA, IBF e WBO). TJ Doheny, il suo avversario, ha 37 anni e il suo palmarès è di 26 vittorie di cui 20 prima del limite e 4 sconfitte. L’irlandese ha detenuto la cintura del campione IBF della categoria nel 2018 e nel 2019. Durante la stessa serata, il giapponese Yoshiki Takei difenderà il suo titolo WBO peso Gallo ottenuto contro il connazionale Daigo Higa.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA